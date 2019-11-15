الفضل شلق - الحرية ١٩ – في ثقافة البذاءة

2019/11/15 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق كأن لأركان الطبقة السياسية لوم على المتظاهرين بسبب بعض البذاءة في التعابير وشتم بعض الزعماء الذين اعتبروا أنفسهم في مستوى فوق مستوى الشتيمة أو في مستوى القداسة.أغفلوا واحدة من نتائج الثورة وهي تدمير المقدسات.والأفدح أنهم أغفلوا البذاءة الفعلية التي يمارسونها.انفصلوا عن شعبهم، ويعيشون في قصور مسورة، ويستخدمون الطائرات الخاصة، بينما شعبهم يغرق في الفقر، والمرض، وفقدان المناعة والمغزى، وانسداد......

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