خورخي مارتن - بوليفيا: الانقلاب الرجعي يجبر إيفو موراليس على الاستقالة

2019/11/15 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خورخي_مارتن يوم 10 نوفمبر على الساعة 04:00 مساء، أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته.لقد جاءت هذه الخطوة نتيجة لانقلاب كان يختمر منذ مدة، إذ تمردت فرق من الشرطة وقام قناصة بإطلاق النار على عمال المناجم، وأصدرت منظمة الدول الأمريكية تقريرا يشكك في نزاهة الانتخابات، أخيرا وكتتويج لسلسة من التحضيرات للانقلاب صرح قادة الجيش بأنه يجب على الرئيس أن يتنحى.لقد عارضنا هذا الانقلاب الرجعي منذ البداية، وشرح......

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