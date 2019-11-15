2019/11/15 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تنفي حدوث اضطرابات أو أعمال شغب أو هجمات على محطات الوقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/15 | 09:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تنفي حدوث اضطرابات أو أعمال شغب أو هجمات على محطات الوقود ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تنفي حدوث اضطرابات أو أعمال شغب أو هجمات على محطات الوقود ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).