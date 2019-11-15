2019/11/15 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نفت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط اليوم الجمعة تعرض أي من محطات الوقود في البلاد إلى هجمات بعد قرار رفع ألأسعار البنزين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تنفي حدوث أي اضطرابات أو أعمال شغب بسبب رفع أسعار الوقود) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تنفي حدوث أي اضطرابات أو أعمال شغب بسبب رفع أسعار الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).