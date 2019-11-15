الدواعش الأجانب يتسببون بانقسامات بين امريكا وأوروبا

2019/11/15 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة، عن ظهور انقسامات بين الولايات المتحدة والأوروبيين، في ما يتعلق بمصير الإرهابيين الأجانب المعتقلين في سوريا، وذلك خلال اجتماع حاولت خلاله واشنطن طمأنة حلفائها القلقين من المواقف المتقلبة للرئيس دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلته "فرانس برس"، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال افتتاح الاجتماع في واشنطن مع نظرائه في التحالف المناهض لتنظيم داعش إنه "يجب على أعضاء التحالف إعادة الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين حاليا، ومحاكمتهم على الفظائع التي ارتكبوها".

ولطالما دعت الإدارة الأميركيّة كلّ الدول المعنيّة إلى استعادة آلاف الإرهابيين المعتقلين في سجون يُديرها الأكراد في شمال شرق سوريا.



وقد أثار الهجوم التركي الأخير ضدّ القوات الكردية في شمال سوريا مخاوف من إمكان فرار هؤلاء المعتقلين.

وحذّر ناتان سيلز منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجيّة الأميركيّة من أنّ "الوضع يمكن أن يتغيّر في لمح البصر".

وقال "نعتقد أنّه يجب أن يكون هناك شعور بضرورة إعادة الإرهابيين إلى اوطانهم الآن، طالما أنه لا يزال هناك وقت".

لكنّ الخلاف ظلّ قائمًا بين المشاركين في الاجتماع.



ويصطدم الطلب الأميركي برفض دول عدّة بينها فرنسا استعادة المتطرّفين من مواطنيها الذين نفّدوا هجمات مروعة ضد أهداف مدنية.

ودافع وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان عن "الإبقاء على مقاتلي داعش معتقلين بشكل آمن ومتواصل".

وتريد فرنسا أن يُحاكَم الإرهابيون الفرنسيّون على مقربةٍ من المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم، وتُحاول التفاوض مع بغداد من أجل أن يتكفل القضاء العراقي بهذا الشأن.

وفي بيان سبق اجتماع واشنطن، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ترغب بالتأكيد في أن "لا تترك مجالا للشك وأن تتم معاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها في العراق وسوريا".

وردّ ناثان سيلز بالقول إنه "سيكون من غير المسؤول من جانب دولةٍ أن تنتظر من العراق أن يحلّ هذه المشكلة بدلاً منها".

وأضاف ان "مطالبة دول المنطقة باستقدام مقاتلين أجانب ينحدرون من دولةٍ أخرى، ومحاكمتهم وحبسهم هناك، ليس خيارًا قابلاً للتطبيق".

من جهة ثانية، تعهّد بومبيو أمس الخميس، مواصلة المعركة ضد تنظيم داعش.



وناقش كبار المسؤولين من أكثر من 30 دولة الحملة ضد المقاتلين المتطرفين، خلال هذا الاجتماع الذي عقِد في واشنطن بناء على اقتراح فرنسا التي تشعر بالقلق حيال قرار ترامب الشهر الماضي سحب قوات بلاده من سوريا.

ولم يتطرّق بومبيو كثيراً إلى قرار ترامب، لكنّه قال إنّ القوات الأميركية لا تزال متمركزةً "لضمان عدم ظهور تنظيم داعش مجدداً".

وأفاد بومبيو لدى افتتاحه المحادثات أنّ "الولايات المتحدة ستواصل قيادة التحالف والعالم في هذا التحرّك الأمني الضروري".

وفي ردّه على الانتقادات لخطوة ترامب، ذكّر بومبيو بالعمليّة التي نفّذتها القوات الأميركيّة في 26 تشرين الأول وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي إضافة إلى عمليّة أخرى قتل فيها الشخص الذي كان سيخلفه.

وقال بومبيو "اسألوا هؤلاء إن كان هناك عجز في القيادة الأميركية في محاربة تنظيم داعش".

ودعا بومبيو حلفاء بلاده الأوروبيين إلى تقديم مزيد من الالتزامات لتمويل برامج إحلال الاستقرار في سوريا وإعادة مواطنيهم الذين انضموا إلى صفوف تنظيم داعش.

وقال بومبيو إنّ "على أعضاء التحالف احتجاز آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومحاسبتهم على الفظاعات التي ارتكبوها".

وقال في إشارة إلى شركاء واشنطن في التحالف "سنخضعهم إلى المساءلة".

احتجزت قوات سوريا الديموقراطية التي يشكّل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري المقاتلين المتطرفين الذين قبض عليهم في شمال سوريا خلال الحملة التي قادتها واشنطن لهزيمة تنظيم داعش.

وقاتل الأكراد في الصفوف الأمامية في إطار الحملة في سوريا، ليخسروا 11 ألف مقاتل في إطار تحالفهم مع الولايات المتحدة.

لكن مسؤولين أميركيين يشيرون إلى أن عشرات المتطرفين لا يزالون في عداد المفقودين بعدما اجتاحت تركيا، في أعقاب قرار ترامب الانسحاب، شمال سوريا لمهاجمة الفصائل الكردية التي تعتبرها على صلة بالانفصاليين على أراضيها.

ويأتي اجتماع واشنطن بعد يوم من استقبال ترامب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض، مبدّلاً لهجته بعد أسابيع فقط من تهديده بتدمير اقتصاد البلد الشريك في حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب لنظيره التركي إنه مِن "المعجبين به" رغم أنّه بعث له رسالة مفاجئة تفتقد إلى الدبلوماسية الشهر الماضي دعا فيها إردوغان إلى عدم التصرف "بحماقة" في ما يتعلّق بسوريا.

ورغم الودّ الظاهري بين الرئيسَين المحافظَين، إلا أن إردوغان قال إنه "استغل زيارته للبيت الأبيض ليعيد الرسالة إلى مرسلها".

وذكر موقع "أكسيوس" أنّ إردوغان أخرج جهاز "آي باد" في المكتب البيضاوي ليري ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين "فيلمًا دعائيًا أخرق" يصوّر أكراد سوريا على أنهم إرهابيون.

من جهته، أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ متحدثًا إلى جانب بومبيو بوجود "خلافات" بين أعضاء الحلف بشأن سوريا، حيث قال إن الوضع "لا يزال هشًا وصعبًا".

وقال "لكن في الوقت ذاته، نحن متفقون على الحاجة للمحافظة على المكاسب التي تم تحقيقها ضد عدونا المشترك تنظيم داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدواعش الأجانب يتسببون بانقسامات بين امريكا وأوروبا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدواعش الأجانب يتسببون بانقسامات بين امريكا وأوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).