2019/11/15 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر برنامج "هاشتاغ " الذي يبث على قناة العالم التغريدات المتعلقة بالتظاهرات الشعبية في العراق حيث أعلنت الرئاسة العراقية أن الإصلاح المنشود في البلاد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ردود المغردين حول اعلان الرئاسة العراقية ما يتعلق بالاصلاح) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ردود المغردين حول اعلان الرئاسة العراقية ما يتعلق بالاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).