تعرف على المدينة الهندية الأكثر تلوثاً في العالم

2019/11/15 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغوص منطقة غوروغرام بالقرب من مدينة ديلهي الهندية في سحب الضباب الدخاني الكثيف والضار، وتزخر شوارعها الملوثة بالأطفال الذين يجوبون الطرق بحثاً عن لقمة العيش

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