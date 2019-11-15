2019/11/15 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بين المحلل السياسي كريم بدر، ان المشروع الأميركي هدفه استهداف المرجعية الدينية والحشد الشعبي، مبينا ان هناك قوات عسكرية بالعراق دربتها اميركا للقيام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن مشروع اميركي لاستهداف المرجعية الدينية العليا والحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن مشروع اميركي لاستهداف المرجعية الدينية العليا والحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).