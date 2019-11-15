كاظم حبيب - هل المرجعيات الشيعية مع الشعب أم مع الحكومة الدموية؟

2019/11/15 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب لن أعود إلى الوراء لأتابع مواقف المرجعيات الشيعية في النجف، لاسيما مرجعية أية الله العظمى السيد علي السيستاني، وهي معروفة في تأييدها للأحزاب الإسلامية السياسية، التي أعيد تنظيمها في إيران، كما هو الحال مع حزب الدعوة الإسلامية، أو تلك التي أسست أصلاً في إيران، كما هو حال حزب المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، ومن ثم ما نتج عنه من حزب جديد هو "الحكمة"، الذي يقوده عمار الحكيم، والمؤيد لإيران وسياساتها......

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