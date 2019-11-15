وزارة الدفاع توضح بشأن تصريحات الشمري حول

2019/11/15 | 10:24

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019)، توضيحاً بشأن تصريحات وزير الدفاع نجاح ...





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