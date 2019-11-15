وزير العدل: العراق يضع في أولوياته تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات

2019/11/15 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العدل فاروق الشواني،اليوم الجمعة، أن الحكومة ستضع في أولوياتها العمل على تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين.

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