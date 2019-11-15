دولة أوروبية تعيد فتح سفارتها في العراق بعد 30 عاما

2019/11/15 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فنلندا إعادة فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد وتعزيز التجارة بين البلدين بعد انقطاع دام نحو 30 عاما....

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