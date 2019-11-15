الحمداني يوجه بإنجاز مصغرات ودروع للمواقع الأثرية المدرجة على لائحة (يونسكو)

2019/11/15 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الجمعة، بإنجاز مصغرات ودروع للمواقع الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي للمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم

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