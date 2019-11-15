الشارع اللبناني يرفض ترشيح الصفدي لرئاسة الحكومة

2019/11/15 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع المئات من اللبنانيين، فجر اليوم الجمعة، رفضا لاختيار محمد الصفدي لتولي رئاسة الحكومة بعد أنباء تتعلق بتوافق سياسي على تكليفه بتشكيلها.

وأفادت وسائل لوكالة "سبوتنيك"

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