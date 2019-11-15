عبد الكريم خلف يعزو ’’الهجوم’’ عليه إلى نجاحه في القضاء على ’’ما دبر بليل’’

2019/11/15 | 10:55

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بغداد اليوم-بغداد

عزا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، الجمعة، (15 تشرين الثاني 2019) &rsquo...





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