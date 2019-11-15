وزير العدل في الأمم المتحدة: سندعم الناشطين ونحمي الحريات الاساسية

2019/11/15 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال وزير العدل، فاروق امين الشواني، اليوم الجمعة، أمام مجلس حقوق الانسان الاممي، إنه سوف يعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة الإنسان، وعلى حماية الحريات الأساسية ودعم الناشطين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة العدل، في بيان، أن “وفد جمهورية العراق برئاسة وزير العدل فاروق أمين الشواني شارك في جلسة اعتماد التوصيات المقدمة له ضمن الجولة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف”.

وأضاف البيان، أن “الوزير قال في كلمته بالأمم المتحدة، ان العراق يؤمن بأهمية التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لبناء منظومة حقوق الإنسان وفق المعايير التي تحفظ كرامة الإنسان”.

ولفت الى ان “الوفد العراقي قدم تقريرا شاملا لمجمل أوضاع حقوق الإنسان في العراق وبكل شفافية ومصداقية وواقعية”.

وبحسب البيان، فان الوزير أكد، أن “حكومة العراق ستضع في أولوياتها العمل الحثيث على تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين العراقيين ومن كل الفئات والمكونات، إضافة إلى دعم عمل ناشطي ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بموضوع حقوق الإنسان”.

واختتم الشواني، بالقول إن “العراق سيدرس التوصيات التي سيقبلها ويضع الخطط المناسبة لتنفيذها، من خلال آلية تعاون وتنسيق مشترك بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.

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