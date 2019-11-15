الحرائق في بغداد والسيناريوهات..

2019/11/15 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني باخماد الحريق الذي اندلع في اعلى بناية المطعم التركي والذي يتخذه المتظاهرون مركزا للاعتصام وسط العاصمة العراقية بغداد....

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