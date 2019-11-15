زيباري يعلق على فوز العراق: هذه بشارة للمتظاهرين

2019/11/15 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، إن فوز المنتخب العراقي لكرة القدم على ايران "بشارة للمتظاهرين".

وتمكن المنتخب العراقي من تحقيق فوز مهم على نظيره الإيراني لحساب الجولة الخامسة، من التصفيات الآسيوية المزدوجة، والمؤهلة لبطولة كأس العالم – قطر 2022، وبطولة كأس آسيا 2023.

وكتب زيباري على حسابه في تويتر "فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على إيران...



هو إنجاز ومبروك" مضيفاً "وبلا شك هذه بشارة للمتظاهرين والمحتجين من اهلنا".

وكان زيباري الذي سبق أن شغل منصب وزير الخارجية يشير الى المتظاهرين الذين يحتجون منذ أسابيع في بغداد ومدن عدة للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة.

وقال زيباري "لكن لا يجوز الخلط بين السياسة والرياضة، فالشعبان هم جواران"، ووصف المباراة بين المنتخبين بانها كانت "منافسة شريفة".

وجاء فوز العراق بعد بهدفين لهدف واحد ليتصدر مجموعته برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، ويليه المنتخب البحريني ب8 نقاط وايران ب6 نقاط من فوزين فقط.

وسجل للعراق الهدف الأول مهند علي في الدقيقة 11 من الشوط الأول، ليعادل النتيجة لإيران احمد نور الله في الدقيقة 25 من الشوط الأول أيضا.

إلا أن البديل علاء عباس، تمكن من خطف الفوز في الدقيقة 92 من المباراة.





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