2019/11/15 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت فنلندا إعادة فتح سفارتها في بغداد وتعزيز التجارة بين البلدين بعد انقطاع دام نحو 30 عاما، في وقت يشهد فيه العراق احتجاجات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنلندا تعلن إعادة فتح سفارتها في بغداد وتعزيز التجارة بين البلدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنلندا تعلن إعادة فتح سفارتها في بغداد وتعزيز التجارة بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).