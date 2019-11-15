إصابة جديدة تطارد خاميس رودريجيز

2019/11/15 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني، لإصابة جديدة خلال التواجد في معسكر منتخب كولومبيا.

وكان خاميس قد عانى من إصابة مؤخرًا رفقة ريال مدريد، ولم

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