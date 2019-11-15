بلد اوروبي يعيد فتح سفارة له في بغداد

2019/11/15 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت فنلندا ،اليوم الجمعة، إعادة فتح سفارتها في بغداد وتعزيز التجارة بين البلدين بعد انقطاع دام نحو 30 عاما.وقال السفير الفنلندي الجديد في بغداد، فيسا هاكينين، إن بلاده كانت قد علقت العلاقات الدبلوماسية مع العراق مع نشوب حرب الخليج في مطلع عام 1991.وأضاف أن السفارة الفنلندية ستبدأ بمباشرة عملها بمعاونة […]

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