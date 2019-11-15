المؤشر نيكي يرتفع 0.08% في بداية التعامل بطوكيو

2019/11/15 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وزاد نيكي 0.08 في المئة ليصل إلى 23160.53 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المئة مسجلا 1686.57 نقطة.

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