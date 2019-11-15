2019/11/15 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة الاسر النازحة والمهجرة الى مناطقها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/15 | 11:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة الاسر النازحة والمهجرة الى مناطقها) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة الاسر النازحة والمهجرة الى مناطقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).