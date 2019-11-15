2019/11/15 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير في المثنى

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- ديالى

أفاد أهالي قرية ابو كرمة في محافظة ديالى، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019)، بنزوح 31 عائلة بسبب الهواجس الامنية الناجمة عن نشاط خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

وقال قاسم جمعة الربيعي، مختار قرية ابو كرمة (30كم شمال شرق بعقوبة)،

بغداد اليوم _ بغداد

منحت شركة "تويوتا" سيارتين إلى لاعبي المنتخب الوطني مهند علي وعلاء عباس، كهدية لهما بعد تسجيلهما هدفي الفوز على المنتخب الإيراني ضمن تصفيات كأس العالم.

وحقق منتخب العراق، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني، 2019) أ

بغداد اليوم- الديوانية

تعالت أصوات المتظاهرين في ساحة الساعة وسط محافظة الديوانية، بالهتافات الوطنية، في لحظة عبرت عن فرحة عراقية كبيرة بفوز المنتخب الوطني على نظيره الإيراني في تصفيات كأس العالم.

ووثقت عدسة (بغداد اليوم)، احتفالات أبناء محافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير في المثنى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).