القصة الكاملة لحريق “جبل أحد” في بغداد

2019/11/15 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق اندلع حريق في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، في الطابق #الأخير من المطعم التركي أو ما يُعرف بين صفوف المتظاهرين بـ”جبل أحد”، وسط العاصمة #بغداد، […]

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