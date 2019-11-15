بالوثيقة .. الحكم القضائي على رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري

2019/11/15 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تنشر "الغد برس"، وثيقة قرار المحكمة الخاص بالحكم على رئيس مؤسسة الشهداء الحالي بالسجن 7 سنوات.

هذا وقد كشفت هيئة النزاهة، امس الخميس، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيس مؤسَّسة الشهداء الحالية، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983.

أوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً حضورياً على رئيس مؤسَّسة الشهداء الحاليَّة، على خلفية عقد لجنة الاستشارات المركزيَّة في المؤسسة مع شركتين أهليَّتين لاستثمار نصب الشهيد".

يُشار إلى أن "الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وهدر في المال العامِّ".

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