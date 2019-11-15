القبض على إرهابي و21 مطلوباً ومشتبهاً به وتحرير مخطوف في ثلاث محافظات

2019/11/15 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، اليوم الجمعة، نتائج الفعاليات الأمنية في بغداد وسامراء وكركوك.

وقال البطاط في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم القاء القبض على ارهابي و٢١ متهما ومشتبها به والعثور على ٢٨ شرابا مخدرا و١١ شريط حبوب مخدرة و١١ بايب لتعاطي المخدرات و٥٠٠ غرام ماده الكريستال".

واضاف "تم ضبط و٢ قنبرة هاون مختلفة وبندقية نوع NA2K، فيما تم تفكيك واتلاف ١٤ عبوة ناسفة وتدمير ١٠ مضافات لعصابات داعش والعثور على مسطرة تفجير وتحرير مخطوف".

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