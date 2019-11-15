3 مساجد في هولندا تتلقى تهديدات

2019/11/15 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت صحيفة "Algemeen Dagblad" الهولندية، اليوم الجمعة، بتعرض 3 مساجد في البلاد، لتهديدات وعبارات مسيئة للمسلمين، عبر رسائل ورقية أرسلت لها من قبل مجهولين.

وقالت الصحيفة ان التهديد تمثل برسالة ورقية مكتوبًا عليها كلمة "إسلام"، مرفقة بصورة لشخص معلق على حبل مشنقة.

وأضافت أن المساجد الثلاثة تلقت رسائل من نفس المحتوى، الجمعة الماضية، دون أن تحتوي على طابع بريدي، إلا أنها أرسلت من مكان واحد، وكتب على اسم مرسلها كلمة ”ارحلوا“.

وأشارت إلى أن مديري المساجد قدموا شكوى إلى الشرطة حول الحادث.

يذكر أنه تم تسجيل 908 حالات إسلاموفوبيا في ألمانيا، و664 في بولندا، و364 في هولندا، و256 في النمسا، و121 في فرنسا، فضلًا عن 56 في الدنمارك، و36 في بلجيكا خلال عام 2017، وفقًا لتقرير مركز "سيتا" التركي للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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