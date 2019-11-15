سانتوس يدعم كريستيانو ضد ادعاء ساري

2019/11/15 | 11:40

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سانتوس وكريستيانو رونالدو

تضامن فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال مع القائد كريستيانو رونالدو، في صراعه ضد ماوريسيو ساري، مدرب الدون في نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال سانتوس في تصريحات أبرزتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية “كنت أثق في قدرة كريستيانو على المشاركة في اللقاء، مستواه ضد ليتوانيا وضع حدًا للشكوك المثارة حول حالته البدنية، ولم أشك لحظة في جاهزيته”.

وسجل رونالدو هاتريك في شباك ليتوانيا ساهم في فوز عريض لأبطال أوروبا بنتيجة (6-0)، أمس الخميس، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وكان النجم البرتغالي، أكد أنه لا يعاني أي آلام ردًا على تصريحات مدربه ساري الذي برر استبداله في مباراتين متتاليتين بسبب إصابة “الدون” في الركبة.

إلا أن رونالدو قال في تصريحات قبل مواجهة ليتوانيا “لفتح هذه النشرة الإخبارية يمكنني منحكم هذه الأخبار: القائد بخير وفي حالة جيدة جدًا”.

المصدر: كووورة

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Tags: كريستيانو رونالدو

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