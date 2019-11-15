شهيدان و96 حالة اختناق .. ساحة التحرير تضج بالمتظاهرين بعد “ليلة دامية”

2019/11/15 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شهدت ساحة التحرير ،اليوم الجمعة، توافد كثيف للمتظاهرين وذلك بعد ليلة دامية سقط فيها قتلى ومصابين .شهيدين..و96 حالة اختناق! وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “شهيدين سقطوا في ساحة التحرير نتيجة المواجهات مع قوات الامن، فيما بلغت حالات الاصابة بالاختناق حوالي 96 حالة”.واضاف انه “تم نقل هؤلاء الى […]

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