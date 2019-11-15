السلطات البلجيكية تواجه مشكلة بإيجاد أماكن لإيواء اللاجئين الجدد

2019/11/15 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الجمعة، أنها لم تعد قادرة على استيعاب اللاجئين بسبب كثرة طالبي اللجوء وامتلاء الأماكن المخصصة لهم.

وقال الجهاز الخاص بالمسائل الاجتماعية والهجرة،

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