الشرطة الاتحادية تكشف عن نتائج الفعاليات الأمنية في بغداد وسامراء وكركوك

2019/11/15 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، اليوم الجمعة، نتائج الفعاليات الأمنية في بغداد وسامراء وكركوك.

وقال البطاط في بيان تلقت "العهد

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