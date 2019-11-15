خلف يفقد اعصابه بعد حملة لاذعة تعرض لها في “السوشيال ميديا”: تباً لكم “ذباب دواءه الفعص”!

2019/11/15 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف ،اليوم الجمعة، على منتقديه في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد حملة لاذعة تعرض لها من المتابعين.وقال خلف على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، إن “الصراخ على قدر الالم، هذا الهجوم الذي تجاوز الملايين يؤكد اننا نجحنا وافشلنا مادبر بليل”، مضيفاً […]

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