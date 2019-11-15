"طرف ثالث" يقتل المتظاهرين والأمن.. توضيح رسمي لتصريح وزير الدفاع العراقي

2019/11/15 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، توضيحا بشأن ما قصده وزير الدفاع نجاح الشمري بمن وصفهم بـ"الطرف الثالث" الذي يستهدف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية ويقتلهم.

وقالت الوزارة في بيان إن "الطرف الثالث" هم "عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية، ونبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الخميس على نطاق واسع تصريحات للشمري قال فيها إن: "هناك طرفا ثالثا يقتل المتظاهرين والقوات الأمنية".

وقُتل نحو 300 شخص بالعراق في الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر الماضي على الفساد السياسي والبطالة وتردي الخدمات العامة.

وخلال مراجعة بالأمم المتحدة لسجلات الدول الأعضاء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في جنيف، اتهم دبلوماسيون من عدة دول الحكومة العراقية باستخدام "القوة المفرطة".

وأشار وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان إلى حدوث "انتهاكات فردية" من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون قائلا إنه يجري التحقيق معهم.

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