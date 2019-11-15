الدفاع العراقية تصدر توضيحا حول تصريحات الشمري الاخيرة

2019/11/15 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، توضيحا بشأن ما صرح به وزيرها نجاح الشمري عن وجود "طرف ثالث" يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم....

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