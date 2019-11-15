وباء يضرب الاسماك مجددا بعدة محافظات

2019/11/15 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكاكمش برس/ بغداد قالت دائرة البيطرة انها تلقت تقارير عن نتائج الفحوصات لعينات من الاسماك النافقة في عدد من المحافظات.

وقال مدير عام دائرة البيطرة صلاح فاضل عباس في بيان : اظهرت النتائج حدوث إصابات بمرض كوي هيربس فيروس KHV الوبائي .

وأضاف ان: البؤر الجديدة من المرض ظهرت في محافظات كربلاء وبغداد والأنبار والديوانية وواسط إضافةً ألى محافظة بابل التي ظهرت بها الأصابة اولاً.

واوضح ان: الدائرة اتخذت عدة اجراءات تم تعميمها لجميع المحافظات باستثناء اقليم كردستان منها الشروع بالعمل على البحث الخاص بأنتاج لقاح ضد المرض، ونصب اربع مصدات مطاطية على نهر الفرات لغرض إيقاف انتقال الاسماك النافقة عبر مجرى النهر وانتشالها وطمرها ضمن الضوابط الصحية، وتوزيع معقمات الفركون على المحافظات التي شهدت إصابات للمرض والتعاقد على شراء كميات جديده من المعقمات لغرض الاستمرار في إجراءات السيطرة والاحتواء للمرض .

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