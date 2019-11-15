2019/11/15 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، هجوما حادا على نائب الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي جو بايدن، المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، ووصفته بأنه "كلب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية: الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية: الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).