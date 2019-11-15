2019/11/15 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاشت بعثة وزارة الشباب والرياضة الى عمان من لاعبين دوليين سابقين واعلاميين وصحفيين، ليلة جميلة مصحوبة باجواء رائعة من السعادة تجلت فيها الوطنية الحقة والتفاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التهاني تنهال على بعثة المنتخب الوطني بعد الفوز على ايران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التهاني تنهال على بعثة المنتخب الوطني بعد الفوز على ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).