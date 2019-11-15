عادل عبد المهدي يستقبل رئيس واعضاء لجنة النزاهة النيابية لبحث التعاون في مكافحة الفساد

2019/11/15 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسعى الحكومة الاتحادية للتعاون مع جميع الجهات الرقابية في القضاء على الفساد بمؤسسات الدولة.

حيث بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مع رئيس واعضاء لجنة النزاهة النيابية وبحضور رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي، الدور الذي تؤديه هيئة النزاهة والتعاون في مجال مكافحة الفساد وحفظ المال العام ولتنفيذ القرارات والاجراءات الاصلاحية، الى جانب بحث ملف إنهاء الوكالات .

وأكدت اللجنة دعمها لجهود الحكومة بمكافحة الفساد وتفكيك منظومته وكشف المفسدين .

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