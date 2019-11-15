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المرجع السيستاني: لا يجوز تدخل أي طرف خارجي بمعركة الإصلاح العراقية


المرجع السيستاني: لا يجوز تدخل أي طرف خارجي بمعركة الإصلاح العراقية
2019/11/15 | 12:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

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