2019/11/15 | 12:37

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عاجل|المرجعية الدينية العليا: ندين الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل والخطف والترهيب وغير ذلك

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