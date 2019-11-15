2019/11/15 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار ممثلة بدائرة الفنون العامة ، اليوم الجمعة، انه تم رفع النشرات الضوئية من على نصب الحرية.

وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "نشرات الإضاءة التي علقت على مفاصل نصب الحرية جاءت بشكل عفوي ودون أي قصد للإساءة من قبل المتظاهرين"، مبينا ان "الشباب المتواجد في ساحة التحرير تفهم قيمة هذا المنجز الثقافي الكبير وساهم في ازالة النشرات الضوئية".

وأوضح ان "المثقفين والأكاديميين المتواجدين في ساحة التحرير كان لهم دور كبير في المحافظة على نصب الحرية وجدارية فائق حسن في ساحة الطيران وتمثال الأم".

واشار الى أن "عقائدية النصب والتماثيل تعود إلى أمانة بغداد، الا ان التنسيق مع الأمانة متواصل وعلى مدار الساعة من اجل المحافظة على المشهد الثقافي".

وبينت إن "وزارة الثقافة متواجدة وبشكل يومي في ساحة التحرير ممثلة بدائرة الفنون ودار المأمون للترجمة والنشر ودار الشؤون الثقافية لتقديم الدعم للفنانين والمثقفين وعامة الجمهور وقد اقامت سمبزيوم شارك فيه فنانين من بغداد والمحافظات واليوم الجمعة لديها فعالية فنية هناك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وضعها المتظاهرون لتزيينه.. الثقافة تزيل النشرات الضوئية من نصب الحرية ببغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وضعها المتظاهرون لتزيينه.. الثقافة تزيل النشرات الضوئية من نصب الحرية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).