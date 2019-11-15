الكشف عن تواطؤ في مكتب النفط بديالى مع أصحاب المولدات الأهلية

2019/11/15 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

كشف قائممقام مدينة بعقوبة في محافظة ديالى عبد الله الحيالي، اليوم الجمعة، عن تواطؤ فاسدين في النفط مع أصحاب مولدات الأهلية بتزويدهم وقود مقابل مبالغ.

وقال الحيالي في تصريح لـ"الغد برس" إن "هناك بعض الموظفين الفاسدين في مكتب النفط ومحطات بعقوبة يقومون بتزويد أصحاب مولدات أهلية أصدرنا عقوبات بحقهم لمخالفتهم، بالوقود مقابل رشاوي مالية".

وأضاف أنه "لدينا أسماء أصحاب مولدات عليهم عقوبات وتم تزويدهم بالوقود بدون علمنا"، مؤكدا أننا" نحذر من استمرار هذه الأفعال وسنتخذ اجراءات في حال بقائها".

وكان قائممقام بعقوبة قد أصدر عقوبات وغرامات جديدة بحث أكثر من 90 مولدة أهلية في المدينة لمخالفتها ساعات التشغيل ومبالغ الجباية المقررة.

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