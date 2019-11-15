هل سيكلف الصفدي بتشكيل الحكومة اللبنانية ؟

2019/11/15 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في صحف اليوم: اتفاق الهدنة الهشة في غزة يراوح مكانه بعد قصف إسرائيلي استبقه إطلاق قذائف باتجاه مدن إسرائيلية، وتساؤلات عن دور حماس في ورقة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي، والتعبئة مستمرة في العراق في "جمعة الصمود" وفي لبنان الاتفاق على اختيار محمد الصفدي رئيساً للوزراء وتساؤلات عن الدور الروسي في ليبيا مخاوف من تداعيات "السترات الصفراء" على إصلاحات الحكومة الفرنسية.

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