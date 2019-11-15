شركة كوكل تعلن عن اجراء تغييرات على تكنولوجيا الإعلانات

2019/11/15 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة غوغل إنها ستجري تغييرات على تكنولوجيا الإعلانات لديها من أجل حماية خصوصية المستخدمين بصورة أفضل، بعد التدقيق الذي خضعت له من قبل أجهزة

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