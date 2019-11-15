مهند علي ومحمد حميد يخضعان لفحص طبي لتحديد اصابتهما

2019/11/15 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المؤمل ان يخضع لاعبي المنتخب الوطني مهند علي ومحمد حميد، اليوم الجمعة، الى فحص طبي نهائي لتحديد نوعية الاصابة التي تعرضا لها في المباراة

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