مدير مكتب الحكيم يدعو البرلمان إلى ’’حل نفسه’’ بعد بيان المرجع السيستاني

2019/11/15 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

دعا صلاح العرباوي، مدير مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019)، البرلمان الى الذهاب وحل نفسه، بعد دقائق من انتهاء بيان للمرجع السيستاني، تلاه ممثله في كربلاء أحمد الصافي.

‏وقال العرباوي عبر حسابه في تويتر: "الآن وليس غدا، ‏على البرلمان أن يذهب إلى حل نفسه حتى تكون هناك انتخابات جديدة".

وأضاف، أن "‏على الحكومة تقديم استقالتها لتكون حكومة تصريف اعمال، و‏على القوى السياسية جميعها أن تتراجع للوراء لفسح المجال امام قوى مجتمعية جديدة عبر التنافس الديمقراطي النزيه".

وتابع في تغريدة أخرى، أن "‏مرجعية السيد السيستاني حسمت الامر: لاشرعية الا للشعب، انتخابات مبكرة بقانون منصف، لا اصلاح الى الان وما يجري مناورة من قبل الممسكين على السلطة.



‏إذن الحل للرئاسات ‏(هو سلوك الطريق الاخر)".

يتبع.



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بغداد اليوم- اربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019) أن أي مساس بصلاحيات إقليم كردستان، جراء التعديلات الدستورية، ستقابل برفض من الكرد، عبر الاستفتاء الشعبي.





وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم): إنه

أيّها الأخوة والأخوات

تنشر (بغداد اليوم)، نص بيان مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، والذي تلاه معتمد المرجع في كربلاء، السيد أحمد الصافي، بشأن التظاهرات والإصلاحات.

وتؤكد (بغداد اليوم)، أنها تورد النص الكامل للخطبة، كما وردها، دون

بغداد اليوم-كربلاء

قال المرجع الديني السيد علي السيستاني، الجمعة (15 تشرين الثاني 2019)، إن معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم انما هي معركة وطنية تخصه وحده، ولا يجوز تدخل اي طرف خارجي فيها، والعراقيون هم من يتحملون أعب

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