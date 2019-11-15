واع تنشر نص الخطبة الثانية للمرجعية الدينية

2019/11/15 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية "واع"، نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي اليوم الجمعة:

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