صورة من مكتب برهم صالح تثير تفاعل “السوشيال ميديا”.. نريد وطن

2019/11/15 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ظهر الرئيس العراقي برهم صالح، في صورة جمعته بالسفير العراقي في عمّان، حيدر العذاري ، واظهرت لقطة ملفتة على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وبحسب ما نشر من صور على حساب العذاري، على ما يبدو وضع الرئيس برهم صالح بزاوية مكتبه في قصر السلام ببغداد، قميصا- تي شيرت- وطُرز عليه شعار، “نريد […]

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