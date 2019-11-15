إعلان قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2019

2019/11/15 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة خلال عام 2019.

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